De politie vraagt aan personen die het kentekennummer van de zwarte Harrier, die inreed op de menigte donderdag, hebben onthouden de informatie door te geven.Het kentekennummer dat is doorgespeeld aan de politie, is nagetrokken. Het bleek in deze te gaan om het kentekennummer dat hoort bij een grijze Toyota Regius.Op grond van de verkregen informatie is de bestuurder opgeroepen zich aan te melden op het politiebureau. Hij gaf gevolg hieraan. Uit het ingestelde onderzoek is komen vast te staan dat de bestuurder ten tijde van het voorval op het werk was met zijn voertuig, meldt de politie Public Relations.Twee slachtoffers die letsels hebben opgelopen, hebben zich eveneens aangemeld op het politiebureau van ressort Centrum voor het doen van aangifte. Volgens verklaring van de twee hebben zij slechts kunnen zien dat het gaat om een zwarte Harrier. Zij kunnen niet precies aangeven wat het kentekennummer van het voertuig is.