Op de sociale media wordt uitvoerig gesproken over de kosten die Veiligheidsadviseur Linscheer en zijn consultant (advocaat Kanhai) hebben gemaakt voor een recent bezoek aan de Verenigde Staten. Volgens Linscheer ging het om een speciale opdracht en is de rest ‘louter laster’.Dat vraagt om een nadere uitleg. Kennelijk was het geen geheime missie, want de reis is –volgens de berichten- door de ministerraad goedgekeurd. Het moet dus niet moeilijk zijn voor de president of vice-president daar uitleg over te geven. Transparantie kan helpen om ‘laster’ te neutraliseren.Hier alvast wat vragen die beantwoord moeten worden.• Wat was dan die speciale opdracht?• Namens wie? Namens de president, namens de minister van justitie, de minister van buitenlandse zaken?• Wat zijn die bijzondere kwaliteiten van advocaat Kanhai op het gebied van internationale georganiseerde misdaad?• Welke instellingen zijn bezocht en met wie is er gesproken?• En wat was het onderwerp van gesprek?We kijken met belangstelling uit naar de antwoorden. Die zullen vast ook hun weg vinden op de sociale media, zodat iedereen precies weet waar onze belastingcenten aan zijn uitgegeven.