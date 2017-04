Het Hof van Justitie beëdigt Gerlynn Oord tot kandidaat-notaris. (Foto: Ranu Abhelakh)







De nieuwe waarnemend notaris werd op het hart gedrukt om een goede voorbereiding te treffen bij het passeren van een akte en bij het opmaken van processen-verbaal van zwarigheden. “Want veel zwarigheden procedures kunnen opgelost worden, bij de notarissen zelf.” Er wordt niet goed gecommuniceerd door partijen en hierdoor gaan zaken voor bij de rechter om te beslissen. Maar notarissen kunnen zelf veel meer, vindt Rasoelbaks. Hij adviseerde om de competentie te ontwikkelen als bemiddelaar. Mocht de bemiddeling geen baat hebben, dan moet deze poging ook aan de rechter worden voorgehouden. Oord kreeg ook een lijst van competenties en vaardigheden mee, om verder uit te bouwen. Zoals eerlijkheid, klantvriendelijkheid, zelfvertrouwen en stevigheid. “Geen arrogantie!”De beroepsgroep kent bij wet 20 notarissen. Rasoelbaks herhaalde zijn woorden geuit bij eerdere beëdigingen van kandidaat-notarissen. Dit aantal staat nu op 22. Door opschuiving worden notarissen gecreëerd. “Ik heb vandaag ingediend, dus ik ben de laatste op de lijst. Geen enkele opleiding of training verder!”, merkte hij op. Het simpel opschuiven op de anciënniteitslijst zal volgens hem op enig moment niet langer een garantie bieden dat een kandidaat-notaris, ook tot volwaardige notaris beëdigd zal worden. Er is veel meer nodig.De waarnemend Hofpresident plaatste vraagtekens bij de procedure van benoeming tot aan de toelating als beroepsnotaris. Vroeg of laat zal de vraag zich aandienen of deze is vol te houden, simpel omdat de kandidaat in anciënniteit op de hoogste plaats staat op de lijst. Hij stond ook stil bij de vraag wie in de beroepsketen over de kandidaat-notaris beoordeelt. Rasoelbaks ziet in deze een taak weggelegd voor de beroepsvereniging. Zij kan samen met de leden regels, instructies en afspraken maken.Oord rondde haar notariële opleiding in Nederland in 2007 af. Drie jaar later keerde zij terug naar Paramaribo en werkte voor notaris Currie, vervolgens Alexander en sloot zich in 2015 (tot heden) aan bij het notariaat Astwood-Olff. “U hebt drie notarissen meegemaakt en dus een veelzijdige ervaring”, zei patroon Kitty Astwood-Olff, die namens de beroepsvereniging het woord voerde.Notarissen en kandidaat-notarissen moeten zich inzetten voor de cliënt, om het gewenste te halen uit die dienstverlening. “En ja, waar er wordt gewerkt, worden er fouten gemaakt. Maar laat ons dit voorkomen en indien er fouten worden gemaakt, laat ons zo nederig zijn om deze te erkennen en met de cliënt te zoeken naar de oplossing.” Olff wees ook op de informatieplicht naar de cliënt toe. “Informeer die omstandig. Is de cliënt nog niet overtuigd, laten wij dan wachten met tekenen en nog een keer rondgaan met de informatie.”Oord erkent dat je als notaris over kwaliteiten moet beschikken om het werk te doen. “Je merkt dat steeds meer mensen opkomen voor hun rechten. Het is niet meer ‘de notaris heeft het gezegd en ik neem het voor zoete koek aan’. Mensen laten zich informeren en onderzoeken zelf op het internet. Mensen kijken kritischer naar de notarissen.”Oord wil zich in haar dienstverlening onderscheiden van haar collega’s, “bij mij krijg je wel een eerlijk advies. En als ik ‘nee’ moet verkopen, krijg je dat ook van mij”. De praktijk leert dat mensen meer advies willen. Simpel komen en tekenen, gaat nu niet meer op. “Mensen willen weten wat zij tekenen, waarom en wat de consequenties zijn.” Ook zij vindt dat er meer notarissen moeten komen.