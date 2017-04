Hugo Blanker





Een eerder gesteld ultimatum voor het realiseren van deze en andere punten is verstreken en de COL zegt in de brief, dat de datum verplaatst is naar april, “om de strijd zo helder en doeltreffend mogelijk te houden.”Op 23 januari van dit jaar had de COL na een conclaaf een motie aangeboden voor uitvoering. Deze motie handelt over opheffing van de wurgende effecten van de sociaal-economische situatie op de actief dienende, gepensioneerde landsdienaren en hun respectieve gezinnen, staat in de brief. In een eerdere motie, van 11 mei 2016, hadden de lid-organisaties van de COL ook gepleit voor realisatie van enkele punten.De COL zegt sedert 2009 aan te dringen op het opheffen van de achterstanden in FISO-verband. “Het hoofdbestuur van de COL heeft de overtuiging dat ook u doordrongen zal moeten zijn van de noodzaak van het realiseren van de onderhavige punten en van het geduld dat zij daarbij betoond heeft”, staat in de brief, die is getekend door COL-voorzitter Hugo Blanker en de secretaris-generaal van de organisatie, Vivian Schattevo.