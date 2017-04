Taxichauffeur Wikram B. (36) viel in slaap tijdens het rijden. Hij veroorzaakte een aanrijding. De politie van Jarikaba heeft het rijbewijs van de de bestuurder ingevorderd.De politie kreeg een melding van een aanrijding tussen een personenauto en een bromfietser aan de Vijfde Rijweg. Ter plaatse troffen de politiemannen de bromfietser op het wegdek aan. Onderzoek wees uit dat beide bestuurders in tegengestelde richting over de Vijfde Rijweg reden. Op een bepaald moment viel de autobestuurder in slaap en kwam op de rijhelft van de bromfietser, met als gevolg de aanrijding.Per ambulance is het slachtoffer met een beenfractuur vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij is ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting, meldt de politie Public Relations.