Veiligheidstroepen hebben zware waterkanonnen ingezet in Buenos Aires om de demonstranten uiteen te krijgen. (Foto: Reuters)





Veiligheidstroepen hebben zware waterkanonnen en traangas ingezet om protesteerders die de Pan American Highway – de hoofdweg die van het noorden leidt tot de hoofdstad Buenos Aires - hadden geblokkeerd te verwijderen. Straten die normaal druk zijn, waren vrijwel verlaten. Bedrijven waren gesloten.Vrachtwagen- en buschauffeurs, leraren, fabrieksarbeiders, medewerkers van de luchthaven en de douaniers die de Argentijnse belangrijke exportsector, de graanindustrie, beheren, hadden het werk om middernacht neergelegd."Nee, er zijn geen douanebeambten hier, dus zal er geen in- of uitvoer vandaag zijn," zegt Guillermo Wade, directeur van de maritieme kamer in Argentinië, het belangrijkste graan centrum van Rosario. Het land is 's werelds grootste exporteur van sojameel voor veevoer en de op twee na grootste exporteur van sojabonen.Macri is in december 2015 aangetreden. Hij heeft valuta en handelspolitieke controles afgeschaft en heeft gesneden in de overheidsuitgaven, met inbegrip van subsidies op gas. Het gevolg is dat de rekeningen voor huisverwarming heeft omhoog heeft gestuwd.De staking komt op een moment dat Macri honderden potentiële investeerders en buitenlandse functionarissen heeft verwelkomd op een bijeenkomst van het World Economic Forum in Buenos Aires. Blokken verwijderd van het hotel waar de bijeenkomst wordt gehouden, eisten demonstranten loonstijgingen in lijn met de inflatie. Vorig jaar was de inflatie 40% en verwacht wordt dat die dit jaar zal uitkomen op ongeveer 20%."De situatie is dramatisch," zegt Julio Piumato, een woordvoerder van de overkoepelende arbeidersgroep CGT, in een telefonisch interview aan Reuters."Rijkdom is geconcentreerd in de handen van een paar mensen op hetzelfde niveau waarmee de armoede groeit," merkt hij op. "Er zijn dringende maatregelen nodig om werkgelegenheid te creëren. Eén op de drie Argentijnen is arm."De eendaagse werkonderbreking komt voorafgaand aan een congresverkiezing in oktober, waarbij de kracht van Macri zal blijken voor zijn mogelijke herverkiezing in 2019. De markt is bezorgd over een politieke comeback door de vorige president Cristina Fernandez, die de rol van de overheid in de economie had versterkt tijdens haar zittingstermijn van acht jaar.Macri had bij zijn aantreden een golf van buitenlandse investeringen beloofd. Die investeringen zijn vertraagd, omdat beleggers ervan verzekerd willen zijn dat de coalitie van Macri –Cambiemos- de grootste blijft in de in dichtbevolkte gebieden, zoals Buenos Aires. De uitslag van de congresverkiezing in oktober zal de sleutel zijn tot de verkiezingen van 2019.Macri werd verkozen nadat Fernandez het land achterliet met een hollende inflatie, geslonken centrale bank reserves en een groot begrotingstekort