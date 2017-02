Vijf criminelen hebben vanochtend een beroving gepleegd in een woning annex winkel in het Brokopondo-centrum.De buit is SRD 8000, sigaretten en belkaarten. Starnieuws verneemt dat het slachtoffer letsels heeft opgelopen.De criminelen waren gemaskerd. De politie van Brokopondo is bezig met het onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.