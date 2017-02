Het benzinestation op de hoek van de Mahonylaan en Wilhelminastraat is in de nacht beroofd.Vijf criminelen deden de plek aan. Zij zijn met de dagopbrengst ervandoor gegaan. Personeelsleden hebben geen letsels opgelopen.Starnieuws verneemt dat drie criminelen gemaskerd waren. Twee van hen waren gewapend met een jachtgeweer. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie van Geyersvlijt is bezig met het onderzoek.