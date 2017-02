Nicolas Sarkozy heeft Frankrijk geleid van 2007 tot 2012. (Foto: Reuters)





Sarkozy heeft herhaaldelijk ontkend dat hij zich bewust was van de hoge uitgaven. In 2012 heeft hij de presidentiële race verloren tegen Francios Hollande. Dit jaar heeft hij ook gefaald om als kandidaat aangewezen te worden voor de komende presidentsverkiezingen.De zaak staat bekend als het Bygmalion schandaal. Het concentreert zich op beweringen dat Sarkozy's partij, toen bekend als de UMP, heeft samengespannen met een bevriende PR-bedrijf om de werkelijke kosten van zijn campagne voor de presidentsverkiezingen in 2012 te verbergen.Frankrijk stelt grenzen op campagne-uitgaven. De firma Bygmalion zou volgens de beschuldigingen de partij van Sarkozy hebben gefactureerd in plaats van de campagne, waardoor de UMP de limiet kon overschrijden. Medewerkers van Bygmalion hebben toegegeven dat ze afwisten van de list en verschillende UMP-leden zijn al in staat van beschuldiging gesteld. Dit proces zal zich naar verwachting richten op de vraag of Sarkozy zelf weet had van de vermeende fraude. Dertien andere mensen zullen naar verwachting ook voor de rechtbank moeten komen in deze kwestie.De ontwikkeling nu Francois Fillon, die Sarkozy heeft verslagen in de race om de kandidaatstelling van de centrumrechtse partij, wordt beschuldigd van misbruik van publieke middelen om zijn vrouw en twee kinderen in dienst te nemen.Sarkozy is de tweede Franse president sinds 1958, toen de huidige Franse republiek werd gevestigd, die moet terecht staan. Voormalige leider Jacques Chirac kreeg in 2011 twee jaar voorwaardelijke gevangenis straf voor het omleiden van publieke fondsen en voor het maken van misbruik van het vertrouwen van het publiek.