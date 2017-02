De delegatie uit Xianning wordt op de Johan Adolf Pengel Luchthaven verwelkomd door waarnemend districtscommissaris Adjaikoemar Kali. Rechts Assembleelid Patrick Kensenhuis. (Foto's: Marvin Moesan)





De delegatie is ontvangen door waarnemend districtscommissaris van Para, Adjaikoemar Kali, Assembleelid Patrick Kensenhuis en beleidsadviseur Ricardo Panka van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.In 2014 is er een intentieverklaring getekend door de ambassadeur van Suriname in China, namens de Staat Suriname en de Mayor van City of Xianning om samen te werken op het gebied van toerisme, cultuur, onderwijs, milieu, agrarische sector, industrie en infrastructuur.Vandaag wordt de delegatie ontvangen in Para om zich te oriënteren op de mogelijkheden van het district. Er zal een expositie worden gehouden voor de delegatie, waarbij kleine en grote ondernemers van het district hun producten tentoon zullen stellen. De samenwerkingsovereenkomst zal ondertekend worden door de districtscommissaris en de deputy Secretary of the Xianning Municipal Committee, Wu Hui.