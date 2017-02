Een familielid van het slachtoffer deed op het politiebureau Munder aangifte van vermissing van de 77-jarige man. Het onderzoek werd overgedragen aan de recherche van Paramaribo, meldt de afdeling Public Relations van de politie.De ondernemer Hemradj S. kwam in beeld. Vrijdag werd er een inval gedaan bij de verdachte thuis. Het slachtoffer werd aan een stoel gebonden aangetroffen in de woning. Hij werd door de wetsdienaren uit zijn benarde positie bevrijd.Hemradj S. die zich ook ter plaatse bevond, werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.