De marihuanaplantjes zijn vernietigd door de politie. (Foto: KPS)





Bijkans 600 oogstrijpe marihuanaplantjes zijn door de afdeling recherche West zondag op een terrein in Coronie aangetroffen. De wetsdienaren hebben het marihuanaveld ontdekt op een terrein van ongeveer een hectare.De plantjes waren bijkans een meter hoog. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is de marihuana aanplant vernietigd.Er zijn nog geen verdachten aangehouden in deze zaak. De politie is nog bezig met het verdere onderzoek.