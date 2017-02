In deze zaak zou een gezondheidsassistent worden gehoord, maar het is ondanks vele inspanningen niet gelukt om de getuige in de rechtbank te krijgen. Kantonrechter Ingrid Lachitjaran heeft afgezien om de getuige te horen.De gezondheidsassistent moest op een zitting verschijnen, maar werd niet aangetroffen. Hij woonde en werkte te Apoera, maar is nu verhuisd. Zijn nieuwe verblijfplaats kon niet worden achterhaald. De gezondheidsassistent had geconstateerd dat er ontucht was gepleegd met het kind. Een getuige zei dat het om een vrouw ging, terwijl de gezondheidsassistent een man is. Hierover was er ook onduidelijkheid.Ook vond raadsman Irvin Kanhai dat de gezondheidsassistent niet deskundig is om dit soort onderzoekingen te plegen. Hij vindt het erg dat zijn cliënt op basis van een dergelijk “ondeskundig” onderzoek in verzekering is gesteld.Uit het rapport van de gynaecoloog blijkt dat er niets mis is met het geslachtsorgaan van het kind. Er zijn bovendien geen scheurtjes of tekenen van geweld onder de huid waargenomen. Op 3 april zal deze zaak verder behandeld worden. Officier van justitie, Nirmala Maikoe, zal dan de strafeis presenteren.