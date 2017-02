Melissa C. had 3.380 gram, Alexis P. 3.220 gram en Osborn N. 4.340 gram cocaïne in hun koffer. De rechter legde Alexis P. en Melissa C. een celstraf van vijftien maanden, onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en een boete van SRD 1000 of een hechtenis van twee weken. Zij hadden spijt betuigd. Osborn N. werd conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld. Hij kreeg een celstraf van vijftien maanden onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, een geldboete van SRD 4000 of een vervangende hechtenis van een maand.De kantonrechter benadrukte hoeveel levens met dit spul vernietigd zouden worden. Alexis en Melissa gaven toe dat zij speciaal waren afgereisd naar Suriname om drugs uit te voeren. Ze kwamen op 25 maart aan en stonden op 27 maart met de drugs op vertrek. Alexis P. had een telefoonnummer van de verstrekker gegeven. Uit onderzoek bleek dat zij helemaal geen belverkeer met dit nummer had. De vrouwen hebben eerst ontkend, maar vervolgens hebben zij meegewerkt aan het onderzoek.Melissa C. was vanuit de Bahama’s naar Suriname gekomen en zou de 3380 gram drugs uitvoeren. De drugs had zij van een zekere Peter gekregen. Ze kende Alexis P. wel, maar Osborn N. niet. Ze was alleen afgereisd naar Suriname. Indien de drugssmokkel zou slagen, zou zij US$ 2000 krijgen. Dit zou ze gebruiken voor de verzorging van haar kinderen. Ook wilde zij haar studie ermee bekostigen.Alexis P. is vanuit Guyana per land afgereisd en had ook de Bahama’s als eindbestemming. Ze had de drugs van een zekere Ken ontvangen. Uit financiële nood, zou zij overgegaan zijn tot het feit. Ze heeft vijf kinderen en is meerdere malen naar Suriname afgereisd. De kinderen hebben een leeftijd tussen de acht maanden en negen jaar.Osborn N. ontkent iets van de drugs af te weten. Hij kwam vanuit de Bahama’s en wist niet dat het spul in zijn koffer zat. Hij kwam naar Suriname om een zekere Jessica, een vriendin, op te zoeken. Hij kon haar niet vinden. De koffer had hij van een taxichauffeur ontvangen en was niet op de hoogte van de inhoud ervan. De rechter vond de verklaringen over de taxichauffeur ongeloofwaardig, omdat hij nooit achterhaald is. Ze voegde erbij dat ze een hogere straf wilde opleggen, maar rekening heeft gehouden met de pleidooi van de raadsman. Advocaat Irvin Kanhai die Osborn N. bijstaat, voerde aan dat uit camerabeelden duidelijk blijkt de verdachte een koffer aangeboden krijgt.Wanita Ramnath