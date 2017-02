Een globaal beeld op een importhaven van ruwe olie in Qingdao, in de provincie Shandong.(Foto: Reuters)





De nieuwe sancties die de regering Trump tegen Iran heeft getroffen zijn niet van invloed op de olieproductie, maar hebben de bezorgdheid verhoogd over mogelijke verdere ontwikkelingen die de exportgroei in de derde grootste producent van Opec zouden kunnen belemmeren.Amerikaanse energiebedrijven hebben in al de dertiende week nieuwe booreilanden in productie gebracht. Ondanks de Opec-bezuinigingen, is de productie van Amerikaanse ruwe olie vorige week meer dan verwacht gestegen. Door de hogere prijzen, herleeft de Amerikaanse productie. Ruwe Brent-olie is verhandeld voor US$ 56,86 per vat, een stijging van vijf dollarcent. Amerikaanse ruwe olie is met vijftien dollarcent gestegen naar US$ 53,98.De spanning tussen Teheran en Washington is gestegen nadat een rakettest van Iran, de VS ertoe heeft gebracht sancties op te leggen aan personen en entiteiten gerelateerd aan de Revolutionaire Garde. "De groeiende spanningen tussen de VS en Iran hebben ... een prijs-ondersteunend effect", zegt Commerzbank. Hij zegt dat terwijl de sancties de olie uitvoer niet beïnvloeden, "dit kan veranderen als de situatie zou escaleren.”Teheran is vrijgesteld van de bezuinigingen die de Opec samen met Rusland en andere onafhankelijke producenten is overeengekomen. De beperkingen zijn op 1 januari begonnen om de productie met bijna 1,8 miljoen vaten per dag te verminderen. Iran heeft zijn olieproductie sinds de meeste internationale strafmaatregelen over zijn nucleair programma waren opgeheven in 2016, verhoogd.Tot nog toe hebben de leden van de Opec die zich hebben gecommitteerd aan de vermindering ten minste 80 procent doorgevoerd. Rusland heeft ongeveer 100.000 vaten per dag verminderd en is van plan die te verhogen tot 300.000 vaten per dag.