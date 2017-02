Een man baant zich een weg in een door sneeuw bedolven straat in de buitenwijken van Kabul, Afghanistan. (Foto: Reuters)





Minstens 119 mensen zijn omgekomen en 89 anderen zijn gewond geraakt bij lawines en door ingestorte daken en verkeersongevallen. De ongevallen hebben zich in de afgelopen drie dagen in 22 van de 34 provincies van Afghanistan voorgedaan.Volgens minister Ahmad Wais Barmak, minister van rampenmanagement, bestaat de mogelijkheid dat sommige mensen nog steeds zijn gevangen in sommige gebieden. “En we hebben nog geen informatie.” Eén van de zwaarst getroffen gebieden is Nuristan, een bergachtige provincie aan de oostelijke grens met Pakistan. Een lawine heeft zondag 63 mensen gedood en 27 anderen verwond.Humanitaire coördinator, Mark Bowden, van de Verenigde Naties (VN) zegt dat de Afghaanse regering de reddingsoperaties leidt, maar dat de volkerenorganisatie "klaar staat om volledig te ondersteunen" in de hulpverlening. "Met sommige gebieden zijn moeilijk te bereiken. Het kan enige tijd duren voordat er een duidelijk beeld van de volledige omvang van de schade is," stelt de VN in een verklaring.In het hele land zijn bijna 200 huizen verwoest en zijn 500 stuks vee gedood, informeert Barmak. Veel wegen zijn geblokkeerd en het zal vele dagen duren voordat de wegen zijn vrijgemaakt, zegt hij. Ofschoon de sneeuw zorgt voor veel ellende voor de mensen, is deze neerslag van vitaal belang voor Afghanistan. De meeste mensen rekenen op het smelten van sneeuw in de bergen om hun gewassen in het voorjaar en de zomer te behouden.