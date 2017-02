De wedstrijd werd in een hoog tempo gespeeld. Het betrekkelijk jonge koplopersteam van Leo Victor liet vooral haar kwaliteiten zien ten opzichte van de meer ervaren jongens van WBC. Een schot van Vangelino Sastromedjo buiten de 16 meter ging centimeters naast het doel. De aanvallers Giovanni Drenthe en Gregory Rigthers bij WBC konden het net maar niet vinden, terwijl de afronding te wensen overliet bij Cronie en Romano Holtuin in de voorhoede van Leo Victor. De koelbloedigheid ontbrak zeker in het geval waarbij Holtuin oog in oog kwam te staan met Ronnie Aloema. De goalkeeper toonde echter over goede kwaliteiten te beschikken. Het was Leo Victor die met enkele minuten vóór rust, die de stand uit evenwicht bracht. Gregor Consuello verraste Aloema met een afstandsschot buiten het strafschopgebied, waarbij de bal van richting veranderde: 1-0. Stefan Baneti van WBC was na een misser in de verdediging in de gelegenheid om de wedstrijd weer in evenwicht te brengen. Hij miste van dichtbij.Kort na het startsein van de tweede helft was het Albert Nibte die zijn trapkunst liet zien. Vanuit links krulde hij een vrije trap binnen: 2-0.WBC gaf niet op en drukte de aanval in. Na 20 minuten koos Leo Victor voor lange ballen en counters. Er ontstonden wel doelrijpe kansen, waarbij zelfs de paal redding bracht voor WBC. Door het verlies verruilt WBC de tweede plaats met Inter Moengo Tapoe en zakt de club naar de derde plaats. Leo Victor blijft aan kop met 22 punten Inter Moengo Tapoe heeft 19 en WBC blijft steken op 18 punten.