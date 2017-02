President Desi Bouterse feliciteert minister Ferdinand Welzijn na zijn installatie. (Foto: Raoul Lith)





Welzijn om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij zaterdag een onderhoud heeft gehad met de overheidsgroep in de SER. Deze bestaat uit Subhas Mungra, Reynold Simons, Winston Caldeira, Derrick Ferrier, Wanda Pherai, Carlo Jadnanansing en Imro Fong Poen. De vervanger van Welzijn in het dagelijks bestuur zal uit deze groep moeten komen. Hierin hebben Sigmund Proeve (bedrijfsleven) en Armand Zunder (vakbeweging) zitting."Ik heb met de overheidsdelegatie van gedachte gewisseld over de voortgang van het werk na mijn aftreden. De delegatieleden hebben hun waardering getoond over de wijze waarop ik in het afgelopen jaar leiding heb gegeven aan de SER. Het is volgens hen toch wel een uitdaging om een voorzitter te vinden die de goedkeuring van alle drie groepen zal hebben," zegt Welzijn.Het streven van de minister blijft om de SER die plaats te geven die deze verdient in het maatschappelijke bestel. "Met mijn participatie in de regering zal ik een actievere bijdrage kunnen leveren door adviesaanvragen naar SER op te sturen en er op toezien dat de gevraagde adviezen zullen worden opgevolgd," deelt Welzijn mee.