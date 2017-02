Docenten van de Anton de Kom Universiteit op bezoek bij de minikrachtcentrale te Gran Olo.





Zaterdag hebben docenten van deze opleiding zich ter plekke georiënteerd. De mini krachtcentrale (300 KW) ligt nabij de dorpen Puketi en Futupasi. Bij dit bezoek waren ook de projectleiders en beleidsmedewerkers van de Vlaamse Interuniversitaire Raad aanwezig ter afsluiting van het tienjarige ontwikkelingssamenwerkingsproject 'VLIR-ADEKUS-IUC'. Het gaat om een samenwerking tussen Vlaamse universiteiten en AdeKUS.Hoogleraar Patrick Willems, Vlaamse projectcoördinator van de opleiding, heeft dit bezoek als leerrijk ervaren en ziet dit als een goede gelegenheid voor studenten om praktijkkennis en -ervaring op te doen. De komende weken gaan veertig master studenten naar de mini hydropower. Nurmohamed zei dat met deze krachtcentrale het energieprobleem van de twee dorpen wordt opgelost. De Energie Bedrijven Suriname heeft reeds lantaarnpalen voor de paden geplaatst en kabels naar de dorpen getrokken. Dit project is opgezet door Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland en de AdeKUS, gecoördineerd door hoogleraar Sewnath Naipal.De masteropleiding is van 2009 tot en met 2017 gesponsord geworden door de VLIR. Momenteel kijkt de opleiding uit naar nieuwe sponsors voor dit programma. Het SMNR programma wordt binnenkort ook gepromoot op de universiteiten in Frans-Guyana en Guyana, en in een later stadium in Brazilië en het Caribisch gebied, zegt Nurmohamed.