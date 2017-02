Standenlijst hoofdklasse SVB na de 6e ronde.





Competitiemanager van de Surinaamse Voetbalbond (SVB), Ashok Baynath Sah, kreeg telefonisch de melding binnen. In de 20e minuut van de tweede helft vond het incident plaats. Op dat moment stond Boma Stars met 3-1 voor. De wedstrijd werd gehouden in het Ronnie Brunswijk stadion, de thuishaven van Caravan. Baynath Sah keurt het wangedrag van de speler af. De tuchtcommissie van de SVB zal zich verder buigen over deze kwestie.De overige wedstrijden in de zesde ronde van de hoofdklasse zijn dit weekend wel afgerond. ACoconut heeft de wedstrijd tegen Papatam verloren, maar behoudt toch de koppositie. West United en Santos staan op een gedeelde tweede plaats. Tahiti, Papatam en Slee Jr. staan op een gedeelde vierde plaats. Tahiti heeft een beter doelsaldo, gevolgd door Papatam en Slee Jr mag zich 6e noemen na deze 6e ronde. Flora boekte een winst op Slee Jr., maar bleef stationair op de 7e plaats. T.O.K. blijft ondanks het gelijkspel tegen Santos op de 8e plaats.Op de negende en tiende plaats staan respectievelijk Boma Stars en Caravan.Flora – Slee Jr.: 4-1West United – Tahiti: 1-0Acoconut – Papatam: 0-1Santos – T.O.K: 1-1Caravan – Boma Stars: wedstrijd onderbrokenDe wedstrijden voor het komend weekend zijn:Zaterdag 11 februari 2017Slee Jr - Caravan: NGVBPapatam – Tahiti: AlbinaBoma Star – Acoconut: Ramkhelawan SCWest United – Santos: L.Vriesde SCZondag 12 februari 2017T.O.K – Flora: R.Brunswijk StadionEdgar van Genderen