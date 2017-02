Bikers gestationeerd op de politiepost Moengo hebben drie jongeren aangehouden. Zij hadden vier auto's accu's gestolen uit de woning van de benadeelde.De dieven hebben in de avond het werkterrein van de aangever betreden en hebben vier accu’s ontvreemd. Tijdens het onderzoek kwamen de 19-jarige Orchendeo G. alias ‘Peroen’ en de 18-jarige Safonsu P. alias ‘Big Deal’ in beeld. Zij werden door de nieuwe Bikers van Moengo aangehouden.Een derde verdachten Samuel A. die bekend is als ‘Nonie’ kwam in beeld en is eveneens opgespoord en aangehouden. Op aanwijzing van Samuel werden de accu’s in de vliering van een woning teruggevonden.Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de verdachten ingesloten.De vier accu’s die in beslag genomen waren, zijn inmiddels teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar, meldt de politie Public Relations.