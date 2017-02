Er is veel werk verzet om het probleem op te lossen. De opwekunit die ruim een week geleden geplaatst was in de centrale te Moengo had het begeven. Sinds begin januari kampt het gebied met een elektriciteitsprobleem. Elke keer wanneer er een oplossing gevonden was, ging er weer iets mis.Nu zijn de mankementen volgens EBS opgeheven. De situatie is gestabiliseerd. De bewoners van Moengo waren niet gelukkig met de situatie. Om de beurt werden gebieden voorzien van stroom. Assembleelid Marinus Bee (ABOP) had ook de aandacht van de directie gevraagd voor het probleem.