Een Afghaanse vrouw loopt tijdens een winterse dag in Kabul, Afghanistan. (Foto's: Reuters)





Op basis van informatie van districtsambtenaren, zijn vijftig lichamen geborgen. Maar het aantal kan toenemen, waarschuwt provinciegouverneur Hafiz Abdul Qayum. Minstens vijf andere doden door ingestorte daken zijn elders in Nuristan gemeld.In de noordelijke provincie Badakhshan zijn in de afgelopen twee dagen maar liefst negentien mensen gedood en zijn zeventien anderen gewond geraakt door lawines, ingestorte daken en verkeersongevallen, vertelt Naweed Frotan, woordvoerder van de provinciale gouverneur.De regering werkt eraan om minstens twaalf districten in Badakhshan te bereiken dat volledig is geïsoleerd. Zware sneeuw bedekt ook de Afghaanse hoofdstad Kabul, waar de regering haar kantoren op zondag heeft gesloten.In het naburige Pakistan zijn minstens negen mensen, onder wie kinderen, gedood door een lawine in het noordelijke district Chitral. Volgens districtsfunctionaris Syed Maghferat Shah zitten vermoedelijk minstens veertien bewoners nog steeds gevangen in ingestorte huizen. "Tot nu toe hebben reddingswerkers negen lichamen geborgen en de inspanningen worden voortgezet om de anderen te vinden,” zegt hij.De lawine heeft een dorp van 25 huizen getroffen, maar het weer vertraagt evacuatie operaties. “Er is nog geen manier gevonden om de gewonden naar het ziekenhuis in Chitral te vervoeren, omdat alle wegen in de vallei zijn geblokkeerd door zware sneeuwval,” vertelt adjunct-commissaris Shahab Hameed Yousafzai van Chitral.In een afzonderlijk incident in de regio Chitral is een reddingswerker van de overheid gedood toen een lawine een controlepost in de buurt van de Pakistaans-Afghaanse grens trof.De sneeuw heeft huisgehouden op de belangrijkste wegen in Afghanistan, met inbegrip van de Kabul-Kandahar Highway, waar politie en soldaten 250 auto's en bussen die gevangen zaten door de storm moesten redden. Er is maar liefst twee meter van nieuwe sneeuw gerapporteerd. "Gelukkig kwamen we op tijd en is er geen enkel slachtoffer gevallen,” zegt een woordvoerder van de provincie Ghazni. Hij verwacht dat de weg snel wordt vrijgemaakt en zal worden heropend.De Salang-route ten noorden van Kabul was ook gesloten. Er lag daar zo’n twee en een halve meter sneeuw. De route zal geblokkeerd blijven totdat de sneeuw wordt verwijderd van de hoofdweg en de faciliteiten er zijn om veilig te reizen, zegt politiecommissaris Rajab Salangi die het gebied overziet.