Amerikaanse worstelaars zullen nu na de opschorting van het reisverbod kunnen deelnemen aan de Worstelkampioenschappen in Iran. (Foto: AP)





De rechtbank heeft het Witte Huis en de deelstaten die het reisverbod aanvechten, tot maandag de tijd gegeven om meer argumenten te presenteren. Twee deelstaten beargumenteren dat het reisverbod voor mensen uit zeven voornamelijk islamitische landen, ongrondwettelijk is. In zijn beroep heeft het ministerie van Justitie gezegd dat rechter James Robart de president heeft overmeesterd op een kwestie van nationale veiligheid. Hij heeft ook aangevoerd dat alleen de president kan beslissen wie de Verenigde Staten binnen mag of in het land kan blijven.Over het geval van vrijdag, zegt het ministerie van Justitie dat de deelstaten de bevoegdheid niet hebben op een presidentieel decreet aan te vechten. Advocaten van de deelstaten Washington en Minnesota hebben betoogd dat het verbod ongrondwettig is, omdat deze mensen met geldige reisdocumenten het recht om te reizen ontneemt zonder een eerlijk proces. Het overtreedt ook het recht op vrijheid van godsdienst door zich te richten op moslims, zeggen ze.President Donald Trump heeft de uitspraak van de federale rechter Robart “belachelijk” genoemd, heeft hem beschreven als een “zogenaamde rechter” en heeft gezworen het verbod te herstellen. Rechter Robart is sinds 2004 lid van de federale rechtbank op voordracht van president George W. Bush.Ondertussen heeft Iran, een van de genoemde landen in het inreisverbod, ook gereageerd op de uitspraak van rechter Robart. Iran zegt dat hij zal een Amerikaans worstelteam zal toestaan om te strijden in de kampioenschappen later deze maand, waarvan hij de gastheer is. Aanvankelijk werd visa geweigerd aan de Amerikaanse worstelaars nadat Iran als vergelding op het verbod van Trump, Amerikanen tot het land wilde verbieden. De uitspraak van vrijdag heeft ook ertoe geleid dat visumhouders uit de getroffen landen zich haasten op vluchten naar de VS, omdat ze vrezen dat ze slechts een kleine uitstel hebben gehad om ernaartoe te reizen.Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de visa annuleringen aan het terugdraaien en heeft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid zijn personeel opgedragen de uitspraak van de rechter uit te voeren. Douane-ambtenaren hebben luchtvaartmaatschappijen meegedeeld dat ze 'verboden' passagiers op de vluchten naar de VS konden toelaten. Het inreisverbod had verwarring veroorzaakt bij de Amerikaanse en buitenlandse luchthavens toen het in werking was getreden. Het voorziet in een schorsing van visa voor 90-dagen voor iedereen die vanuit Irak, Syrië, Iran, Libië, Somalië, Sudan en Jemen komt. De maatregel geldt voor onbepaalde tijd voor Syrische vluchtelingen. Het verbod heeft geleid tot massa protesten in de VS en in de wereld.