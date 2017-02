Ricardo Panka, voorzitter van Stichting Projecten Ontwikkeling Para. (Foto: René Gompers)





Een van de eerste hobbels waarmee aanvragers geconfronteerd worden is de selectieprocedure. Niet iedereen kan in aanmerking komen voor de ‘7% regeling’ van de bank, deelt Panka mee. De regeling houdt onder andere in dat personen die tot en met SRD 3000 verdienen in staat worden gesteld om tegen een ‘zachte’ rente een welzijnswoning aan te schaffen. Panka haalt aan dat de procedure heel streng is omdat de stichting de bank harde garanties moet geven dat de geselecteerden in staat zijn de hypotheek te betalen. “We hadden graag meer mensen willen helpen maar het gaat niet helemaal zoals we willen,” zegt Panka. “We maken gebruik van de 7% regeling wat veel meer mensen in staat stelt om een woning te kopen. De screening gebeurt bij ons en de bank.” Van de ruim 2000 geregistreerden zijn er 600 goedgekeurd. In de eerste fase zullen er 70 huizen worden gebouwd, legt Panka uit. Bij het officiële startsein lagen er fundamenten klaar voor zes woningen.De huizen worden gebouwd door Fast International NV en gefinancierd door de Surinaamse Postspaarbank. Panka rekent erop dat meer banken zich zullen aanmelden. Behalve de ‘welzijnswoningen’ moeten er volgens plan ook middenstands- en luxe woningen in City of Para verrijzen, 1200 in totaal. Momenteel zijn er twee bouwploegen aan het werk. “Niet dat ik Fast International onderschat maar 1200 woningen bouwen...als zelfs de Staat dat niet kan, hoe kan dit bedrijf dat dan alleen doen?” vraagt Panka zich luidop af. “Daarom leg ik nogmaals de nadruk op partnerschappen sluiten, met voornamelijk de Paraanse ondernemers.”Panka deelt mee dat eenieder mag komen wonen in City of Para maar hij geeft voorkeur aan de districtsbewoners. Hij vraagt de Paranen gehoor te geven aan de oproep zich te gaan registreren. Ook de Paraanse ondernemers en krachten roept hij op. “We hebben alles nodig. Tegelzetters, metselaars, schilders, gawasa, stratenmakers, loodgieters. Als we ze niet hebben, moeten we ze opleiden,” geeft Panka aan. “Het gaat naast werkverschaffing ook om opleiden van mensen. Desnoods ‘on the job.’ Dat is de essentie hier. We zijn geen verkavelingsbedrijf maar een woningbouwcoöperatie. Er is meer erom heen dan alleen maar een paar huizen bouwen.”René Gompers