Criminelen hebben een inbraak gepleegd in een zaak aan de Indira Gandhiweg. Zij hebben SRD 80.000 en US$ 2.000 buitgemaakt. Er zijn uit tactische overwegingen nog geen details doorgegeven over deze inbraak.- 0 -Aan de Daniel Ijvelaarstraat te Geyersvlijt hebben twee criminelen een beroving gepleegd. Zij hebben een tas met SRD 7000, mobiele telefoon en andere spullen buitgemaakt.Starnieuws verneemt dat het slachtoffer letsels heeft opgelopen tijdens de beroving.