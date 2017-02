Een supermarkt aan de Verlengde Ephraimzegenweg is gisteravond beroofd. Drie gewapende en gemaskerde mannen drongen de winkel binnen.Starnieuws verneemt dat de mannen gewapend waren met jachtgeweren. Zij hebben ruim SRD 10.000 buitgemaakt. De criminelen zijn met diverse goederen, waaronder belkaarten ervandoor gegaan.Afgelopen week werd een supermarkt aan de Van Idsingastraat beroofd. De crimineel was gewapend met een vuistvuurwapen. Hij is ervandoor gegaan met de dagopbrengst.