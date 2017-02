Brug over de Mozeskreek in West Suriname is volledig afgesloten voor het verkeer.





De brug over de Mozeskreek in het Kabalebogebied is compleet afgesloten. Dit besluit is genomen door minister Jerry Miranda van Openbare Werken. Aanvankelijk was de brug gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.Geen enkel vervoermiddel noch voetgangers mogen nu gebruik maken van de brug. De aannemer treft de nodige voorbereidingen om vandaag vroeg in de ochtend te beginnen met de werkzaamheden.Het is de bedoeling dat de brug maandag weer toegankelijk zal zijn voor de gemeenschap. Er wordt doorgewerkt totdat de brug volledig hersteld is.