André Misiekaba, fractieleider NDP





Misiekaba vindt het opvallend dat in de Kathedrale Basiliek aan de vooravond van het proces een bijzondere dienst wordt gehouden. Het land is verdeeld in twee grote kampen over het 8 decemberproces. Een deel wil president Desi Bouterse zien hangen. Nabestaanden hebben nooit twijfels uitgesproken over een eerlijk proces. "Waarom wordt er nu dan gebeden voor een eerlijk proces. Of is de bisschop van de Rooms-katholieke kerk nu hieraan gaan twijfelen? Dat het om een politiek proces gaat, wordt bij mij alleen maar versterkt, als ik kijk naar de 'moves' die worden gemaakt,"' merkt de NDP-fractieleider op.De politicus vindt dat het absoluut niet kan dat de rechterlijke macht een formeel aangenomen Amnestiewet in De Nationale Assemblee naast zich heeft neergelegd. Nu heeft de Krijgsraad ook het bevel dat de regering heeft gegeven aan het Openbaar Ministerie, terzijde gelegd. De regering heeft volgens de grondwet de bevoegdheid om bij het in gevaar komen van de staatsveiligheid de procureur-generaal op te dragen om een zaak te beëindigen."Ik ben benieuwd wat de houding van het Openbaar Ministerie zal zijn op 9 februari wanneer het proces wordt hervat. Blijft het Openbaar Ministerie bij zijn standpunt dat het proces moet worden beëindigd," stelt de NDP-topper. In elk geval heeft auditeur-militair uitstel gevraagd toen de Krijgsraad hem vroeg om terstond zijn requisitoir te houden. Misiekaba vraagt zich af wat de regering zal doen nu de Krijgsraad het bevel dat aan de procureur-generaal is gegeven opzij geschoven heeft. Het kan volgens de politicus niet door de beugel dat rechters boven de wetgevende en uitvoerende macht gaan staan door op de grondwet gebaseerde beslissingen van de twee machten naast zich neer te leggen. Hij wacht het vervolg van het proces met spanning af.