De Surinaamse economie is een luchtbel die op knappen staat...- Het leengeld- De kleine afzetmarkt- Geen of weinig productie- Nog meer leengeld- Slechte controle- Enorme prijsstijgingen- Reshuffelen zonder stappenplan- Het ‘valse’ vertrouwen in de economie en regering- Consumptiegoederen kopen met (geleend) geld- De bevolking: in stand houden met weer… geleend geld- De aandelenverkoop van staatsbedrijven- De overheidsschuld per persoon (tegen lopende prijzen) is de afgelopen 3 jaar bijna verdubbeld, de inflatie is 55%.Dit alles is een van de oorzaken voor het knappen van de economische groei.Ik doe een beroep op de regering met name de minister van Juspol, dat zij rekening houdt met de mensen die nu levensmiddelen stelen (wegens armoede) in de winkels. Deze mensen moeten niet worden opgesloten, want zij hebben deze situatie niet veroorzaakt. De mensen hebben honger en geen geld om eten te kopen. Het wordt tijd dat de regering gaat nadenken over een voedselbank.Als de regering op deze wijze door gaat voorspel ik dat de sociale onrust zal toenemen of vervroegde verkiezingen in het vooruitzicht. Er is geen andere terugweg tenzij men gebruikt maakt van het crisisplan 2017-2019.New Deal-politiek hoe moet dat eruit zien? Het crisisplan is beschikbaar, het kost je niets maar je moet luisteren. De vraag blijft ''wil de regering nog luisteren naar het volk, want iedereen is ontevreden nu"'.