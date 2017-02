Een gemengd team bestaande uit het Regio Bijstand Team Paramaribo, het Arrestatie Team en Kapitale Delicten hebben Jerry S en Iwan S (beiden 35) aangehouden. De benadeelde had de vorige maand aangifte gedaan van diefstal van een groot geldbedrag in SRD en euro uit zijn voertuig.De aangever had het geld in een plastieken tas op de passagiersstoel geplaatst. Hij stopte,en ging een winkel binnen. Bij terugkeer was de zak met inhoud verdwenen. Tijdens het onderzoek in deze zaak kwamen de twee verdachten in beeld.Een deel van de buit is teruggevonden. Een van de verdachten verklaarde met het andere deel het geld gouden sieraden voor zijn partner en hun baby te hebben gekocht.Beide verdachten hebben toegegeven het geld te hebben gestolen. Zij verklaarden de benadeelde vanaf een cambio te hebben gevolgd tot aan de winkel waar hij uitstapte. De twee verdachten konden de zak met inhoud meenemen omdat het voertuig niet was afgesloten, meldt de politie Public Relations.