De Iraanse student Behnam Partopour wordt op de Logan luchthaven begroet door vrienden nadat hij vrijdag door de immigratiedienst was in Boston, Massachusetts. (Foto: Reuters)





Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat hij de annulering van visa terugdraait. Na het inreisverbod van president Trump werden 60.000 visa ingetrokken. Rechter James Robart heeft beslist dat er juridische gronden zijn om het verbod aan te vechten. Trump heeft furieus gereageerd en noemt de uitspraak van Robart “belachelijk”. Hij heeft gezworen het verbod te herstellen.Mensen die door het verbod zijn getroffen, hebben behoedzaam gereageerd op het nieuws van de opschorting. Luchtvaartmaatschappijen daarentegen begonnen ze vandaag toe te laten op vluchten naar de VS.Het vonnis van rechter Robart vrijdag is met onmiddellijke ingang uitgevoerd. Sindsdien heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken visa annuleringen teruggedraaid en heeft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid zijn personeel opgedragen de uitspraak uit te voeren.Douane-ambtenaren hebben luchtvaartmaatschappijen meegedeeld dat ze ‘verboden’ reizigers weer konden laten instappen. Qatar Airways, Air France, Etihad Airways, Lufthansa en andere hebben gezegd dat ze dat zouden doen.De regering van Trump stelt dat het reisverbod is ontworpen om de VS te beschermen. Zij heeft beloofd om “op de kortst mogelijke tijd” een noodsituatie te zoeken die de beperkingen zullen herstellen. Ondertussen viert de Amerikaanse president zijn woede bot tegen rechter Robart op Twitter."Het advies van deze zogenaamde rechter, die in wezen rechtshandhaving van ons land weghaalt, is belachelijk en zal worden vernietigd!", schrijft hij. "Als een land niet meer in staat om te zeggen wie wel en wie niet in het land mag komen of niet, in het bijzonder om veiligheidsredenen - grote problemen.""Ik ben erg blij dat we vandaag gaan reizen," zegt Fuad Sharef, een Irakees met een immigratie-visum die samen met zijn familie een week geleden was verhinderd aan boord te gaan van een vlucht naar New York. Een cardioloog in training in de VS zegt dat zijn Syrische vrouw zich onlangs bij hem had gevoegd, maar dat mensen in haar situatie “het risico niet zouden nemen om het land te verlaten in geval de dingen opnieuw veranderen.”Onder degenen die zich tot het meest profiteren van de opschorting van het verbod is de vier maanden oude Fatemeh Reshad, een Iraanse zuigeling met een hartafwijking die nu na alles een levensreddende operatie zal ondergaan. Amerikaanse artsen hebben beloofd haar gratis te behandelen, zegt gouverneur Andrew Cuomo van New York.