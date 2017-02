Een inrit van 25% TL buizen, planten potten van 30% houtskool.





De huizen waar we in wonen zijn de definitieve (alhoewel oppervlakkige) sociaaleconomische pijlers waar we ons zelf en anderen aan meten. Locaties, architectuur en bouwmaterialen zeggen dus veel over ons. Wereldwijd wonen de meeste mensen nog in houten huizen maar de groei in beton, staal en synthetische bouwmaterialen gaat het snelst. De 50 grootste markten (landen) zullen in 2020 10.3 triljoen US dollar uitgeven aan gebouwen en infrastructuur. Van deze zullen 88% in variërende mate groene (milieu verantwoorde) constructie principes en technologieën toepassen. Deze groene constructie omvat alles van spaarlampen en recycling bij de inrichting van je huis tot lage CO2 uitstoot van cement en staal productie.Suriname had als beleidsdoel het bouwen van 18000 nieuwe huizen tussen 2010-2015. Dit is anno 2017 niet gerealiseerd. Zelf low-end huizen modellen zijn te duur voor de gemiddelde Surinamers. Het bouwen/afbetalen een eigen huis is in Suriname een levenslange bezigheid geworden.Wat we vaak ook zien is dat mensen vast zitten in hun ideaal beeld van hoe hun huis eruit moet zien. Vaste modellen, architectuur, bouwmaterialen en kwaliteit. Kort gezegd standaardisatie. Dit heeft goede voordelen, zoals veiligheid, snelheid en vaste kosten. Maar dit geldt niet voor iedereen en zeker niet voor elke bouwaspect. Vaak kunnen we goedkoper en sneller werken met dezelfde kwaliteit als we innoveren en werken met wat voor de hand ligt.Zo heeft Al-Khemia onder haar bouwsystemen (Building Systems) programma geprobeerd te bouwen met niet-standaard bouwmaterialen. Een inrit van 25% TL buizen, planten potten van 30% carbon (houtskool) of een zwembad van oude (houten) pellets. Door te experimenteren en te combineren met voor de hand liggende recyclebare afvalstoffen en innovatieve bouwmaterialen kun je heel wat doen om goedkoper te bouwen binnen de kwaliteitsnormen. We kunnen de bouwkosten van onze huizen en privé infrastructuur met 20-25% omlaag brengen door innovatief te bouwen. Het is beter voor het milieu en lichter voor je portemonnee. Het ziet er dan wel een beetje anders uit maar functioneert hetzelfde.