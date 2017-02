Het pilot project is onder meer voortgevloeid uit besprekingen van een Technische Werkgroep die gevraagd is om een concept ''National Cancer Control Plan'' op te stellen voor Volksgezondheid. De werkgroep, geleid door oncoloog Els Dams en waarin ook de directeur van Stichting Lobi in participeert, heeft gemeend met dit pilot project data te laten verzamelen voor een nationaal baarmoederhalskankerscreenings programma als onderdeel van het kankerplan en ter uitvoering van het nationaal NCD-beleid.Het project richt zich onder meer op de preventieve screening van baarmoederhalskanker bij vrouwen in Saramacca in de leeftijd van 30–49 jaar. Een van de projectdoelen is erop gericht om een screeningspercentage van 80% te realiseren. Het screenen van een dergelijke grote groep van vrouwen is in lijn met de richtlijnen van de WHO en bedoeld om de incidentie en mortaliteit door baarmoederhalskanker te kunnen verminderen. De gemeenschap van Saramacca nauw zal worden betrokken bij dit project.Met dit project wordt een strategie voor een uitrol per district als model voor de opzet van een nationaal baarmoederhalskanker screeningsprogramma getoetst. Deze modaliteit is ontwikkeld door Stichting Lobi die ruim 38 jaren ervaring met baarmoederhalskankerscreening heeft.Onderdirecteur Volksgezondheid, Edith Tilon, riep de gemeenschap van Saramacca, mannen en vrouwen, op om alle ondersteuning te geven aan de succesvolle uitvoering van dit project. Zij vindt dat iedereen eraan moet meewerken dat onze Surinaamse vrouwen en in het bijzonder die van Saramacca, niet onnodig overlijden door baarmoederhalskanker.De Vertegenwoordiger van de PAHO/WHO Yitades Gebre, memoreerde in het kader van Wereld Kankerdag, vandaag 4 februari, het belang van het voorkomen van kanker en het vroeg ontdekken waardoor de kansen op behandeling, overleving en genezing kunnen toenemen. De slogan van Wereld Kankerdagwerd kort door hem uitgelegd.De financiering en de launch van het baarmoederhalskankerproject in Saramacca werd als een voorbeeld van deze slogan aangehaald.De districtscommissaris van Saramacca, Lakshminarain Doebay sprak zijn waardering uit aan het adres van Stichting Lobi voor dit ontwikkelingsinitiatief in Saramacca. Hij riep alle instanties in het district op gezamenlijk hun schouders te zetten onder dit initiatief voor een succesvolle uitvoering van het project.