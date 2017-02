Het ministerie van Openbare Werken (OW) is bezig met het herstellen van een enorme verzakking aan de Mistgunstweg in het district Saramacca.De wegstrekking vanaf de Uitkijkbrug tot en met Groningen is afgesloten. De weg wordt omgelegd voor transport tot 3 ton, deelt de afdeling Voorlichting van OW mee.Het ministerie verwacht dat de werkzaamheden maandag afgerond zijn. Aan de weggebruikers wordt gevraagd de tijdelijke, gewijzigde verkeerssituatie en de aanwijzingen ter plekke stipt op te volgen.