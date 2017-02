Hilya S. (31) is door de politie van Nieuw Nickerie aangehouden voor het overtreden van de Wet op Verdovende Middelen. De vrouw heeft een doos aangeboden bij een postbedrijf ter verzending naar Canada.Bij controle in de doos bleken er twee kaarsen te zijn gevuld met cocaïne met een gewicht van 405 gram. Bij nader onderzoek is er nog een uitgeholde kaars thuis bij de verdachte aangetroffen en 274 gram cocaïne. Deze zijn ook in beslag genomen.Hangende dit onderzoek is de Hilya S. in verzekering gesteld meldt de politie Public Relations.