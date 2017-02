De raadsman zegt aan Starnieuws dat hij zich niet kan terugvinden in de opgelegde straf. Hij vindt de strafmaat te hoog. Ook meent Ramlakhan dat het onderzoek zich veel heeft gericht op het verkopen van de drugs, terwijl de veroordeelde daarvoor vrij gesproken is. Daarom vindt de raadsman de strafmaat hoog. Zijn cliënt heeft vanaf het begin ontkend dat hij de drugs verkocht. Bij een inval in zijn woning trof de politie naast de drugs ook een fijnweger aan. De veroordeelde heeft verklaard dat hij drugsgebruiker is en dat hij de fijnweger gebruikt om sieraden te wegen die hij opkoopt.Een getuige die verklaard had dat hij de drugs bij de veroordeelde gekocht had, kwam terug op zijn verklaringen. Hij zei dat de politie hem onder druk geplaatst had om die verklaringen af te staan. Hij zou nooit drugs bij de veroordeelde gekocht hebben. De getuige zei dat hij Rinaldo S. als een drugsgebruiker kent. De man is een recidivist. De kantonrechter achtte drugsverkoop niet bewezen. Het bezit van drugs en het hebben van illegale patronen achtte zij bewezen. De straf is conform de eis van officier van justitie, Ilse Krenten, opgelegd.Wanita Ramnath