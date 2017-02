De EBS heeft alle zeilen bijgezet om dit streven te halen, zegt het bedrijf. Doorgaans wordt er met vijf aansluitploegen gewerkt, die dagelijks maximaal 35 huishoudens kunnen aansluiten. Er is om de honderd aansluitingen te halen, een beroep gedaan op andere technische afdelingen, waardoor er uiteindelijk dertien aansluitploegen ontstonden.Ondanks deze interne veranderingen, verlopen niet alle geplande werkzaamheden zoals gewild. In enkele gevallen zijn de klanten niet thuis, of komt het EBS-personeel voor een gesloten poort te staan. In sommige gevallen staat een boom van de klant of een buur in de weg. De EBS moet dan terugkeren zonder het werk te hebben uitgevoerd.Verder zijn door het formeren van de ploegen, de andere technische afdelingen enigszins verzwakt. Hierdoor zijn de werkzaamheden van die divisies op een laag pitje gezet. Het streven is echter om voor het eind van maart 2017, de huidige achterstand in aansluitingen volledig te hebben ingelopen.De EBS zal de opdrachten waarbij er geen netvoorzieningen nodig zijn, zo snel mogelijk uitvoeren. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de cases waarbij er voorzieningen moeten worden getroffen, zoals een hulp -of tussenmast. Zodra deze zaken zijn opgelost, wordt de klant terstond aangesloten, meldt de EBS.