President Desi Bouterse beëdigt Jerry Miranda tot minister van Openbare Werken. (Foto: Raoul Lith)





Miranda zegt dat hij de mensen die hij ingezet heeft niet hoeft te betalen voor hun diensten. Zij doen het werk gratis. De minister wil zo snel mogelijk een goed beeld hebben van het ministerie. Er is veel mis, zegt Miranda. Er wordt geld betaald aan mensen voor drie pick-ups terwijl zij niet eens een fiets bezitten," illustreert de bewindsman de situatie op het ministerie.Mensen die in dienst zijn van OW en geld ontvangen, zullen ook aangezegd worden om te komen werken. Ook degenen die onterecht een dienstvoertuig hebben, zullen dit moeten inleveren. "Ik maak geen uitzonderingen, ook niet voor ex-ministers of Assembleeleden," stelt Miranda.De directoraten Transport en Communicatie zijn ook ondergebracht bij OW nu. Het ministerie van Transport. Communicatie en Toerisme is opgeheven. De overdacht van Transport heeft vrijdag plaatsgevonden. Communicatie, waar onder andere Telesur en Telecommunicatie Autoriteit Suriname onder vallen, moet nog formeel overgedragen worden. Zodra er een goed beeld is van de situatie op het ministerie, wordt er meteen begonnen met het opruimen van de Augiasstal.