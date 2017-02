Hoofddirecteur Maurice Roemer van Self Reliance en Ewald Levens, voorzitter van de SVWR tekenen de samenwerkingsovereenkomst.





Directielid Shirley Relyveld van Self Reliance en de SVWR bestuursleden Indira Ramdin en Shanine Sjauw Koen Fa, waren aanwezig bij de ondertekening. Roemer gaf aan dat Self Reliance ter ondersteuning altijd de voorkeur geeft aan zulke onderwijsprojecten, daar onderwijs zeer fundamenteel is voor de vooruitgang van een samenleving.In de tweede week van juli 2017 start de voorronde van de Wiskunde Olympiade, die dit jaar voor de vijfde keer wordt georganiseerd door de SVWR. De vereniging heeft als doelstelling het bevorderen en mede waarborgen van goed wiskunde- en rekenonderwijs vanaf het primair tot en met het tertiair onderwijs en het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen voor het verbeteren van het wiskunde- en rekenonderwijs in Suriname.De SVWR tracht dit doel o.a. te bereiken door het houden van vergaderingen, lezingen, conferenties, seminars, workshop en het organiseren van de jaarlijkse Wiskunde Olympiade. De Wiskunde Olympiade commissie wordt geleid door Irwin Hidalgo. De wiskundedocenten Frank van Dijk, Indira Ramdin en Edmund Stuger, maken deel uit van de werkgroep.De Wiskunde Olympiade heeft onder meer als doel het stimuleren van de creativiteit en het wiskundig inzicht bij leerlingen, het verbeteren van de kwaliteit van de reken – wiskundelessen en het bewerkstelligen van een betere aansluiting op vervolg hbo – en hoger onderwijs. Vooralsnog wordt gefocust op leerlingen van het Mulo, klasse 3 en 4. Het streven is naast de Mulo- Wiskunde Olympiade, op korte termijn een Olympiade te introduceren op VWO – niveau, zegt de publiciteitsafdeling van de SVWR.