De centrale van de Energie Bedrijven Suriname te Moengo. (Foto: EBS)





Sinds begin januari kampt gebied met een elektriciteitsprobleem. Steeds wanneer de Energiebedrijven Suriname een oplossing gevonden denkt te hebben door een andere opwekunit te plaatsen, gaat het mis. Het is de tweede unit een andere opwekcentrale die er is geplaatst om het vermogenstekort in Moengo op te vangen. Na enkele dagen vertoonden de unit mankementen. Ook bij de installatie van een nieuwe unit is het mis gegaan. Bij het proefdraaien van de nieuwe unit in de avond van donderdag op vrijdag is er “onverwachts een defect” opgetreden, zegt de EBS in een verklaring.De combinatie van problemen heeft ertoe geleid dat de voorziening in een groot gebied te Moengo zeer kritiek is geworden. De EBS is genoodzaakt de beschikbare stroom beurtelings te distribueren, dus gebiedsdelen hebben om de beurt geen elektriciteit.Het energiebedrijf zegt dat hij werkt om het probleem zo spoedig als mogelijk op te lossen. Er wordt nu gewerkt aan de installatie van een additionele opwekunit in de centrale. Technici zijn ook bezig de defecte unit te herstellen.