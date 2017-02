Pastor Jozua Waakzaam vertelt dat de zendingsorganisatie enkele posten in het binnenland heeft, waar er al meer dan 30 jaren wordt gewerkt. Op Dritabiki is de behoefte naar voeding voor ruim honderd kinderen op de Openbare School (O.S) daar gebleken. Volgens Waakzaam bezoeken ruim honderd kinderen de O.S. Dritabiki zonder voeding.“Wij brengen het Woord van God voor de mensen daar en houden ons niet alleen bezig met het geestelijke. Maar ook het sociale gaat ons van het hart,” stelt Waakzaam. Hij vertelt dat er tijdens de afgelopen zendingstrip naar de plaats is gebleken dat er leergierige kinderen op O.S. Dritabiki zitten. “Als je naar hun leerprestaties kijkt, dan zeg je: ‘Wauw, de kinderen doen hun best.” Sommige ouders kunnen het zich niet permitteren om hun kinderen een broodje te geven. “Wij hebben dus een manier bedacht om deze kinderen te helpen.”De organisatie wil drie keer per week brood naar het gebied brengen, maar is vooralsnog daartoe financieel niet sterk genoeg. Voor hun project krijgen zij voor de luchttransport steun van Gum-Air. De organisatie wil werken nar mogelijkheden om de benodigde faciliteiten in het dorp neer te zetten, zodat ze in de toekomst zelfvoorzienend kunnen zijn, waardoor de huidige zware kosten komen te vervallen.Waakzaam vertelt dat de broden en het beleg gratis met een lijndienst van Gum-Air worden gevlogen naar het binnenland. Op dit moment heeft de organisatie geld om het project een maand uit te voeren. Van de samenleving vraagt de organisatie hulp om het project voort te zetten.