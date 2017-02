De jarige VHP-voorzitter op bezoek bij de familie Kansaredjo.





VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft besloten om familie Kansanredjo een donatie te geven. Twee weken geleden brandde de woning van het gezin aan de Schotelweg geheel af door een ongelukje bij het produceren van chips.Vandaag vond Santokhi in de hoedanigheid van buurtbewoner en Assembleelid van Wanica het nodig om op zijn verjaardag een deel van het budget te doneren aan de hardwerkende slachtoffers. Hij hoopt dat het getroffen gezin weer in staat zal zijn zich op te bouwen."Heb geloof, heb hoop en heb liefde en u zult merken dat u alle beproevingen kunt doorstaan. Wij zijn vandaag hier om onze solidariteit te tonen en u hoop te geven," zei Santokhi. De familie is dankbaar voor de geste.