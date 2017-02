De Suriname stand op de vakantiebeurs in Brussel, België. (Foto: Mets)





“De focus tijdens deze beurs is om touroperators te interesseren om Suriname als vakantiebestemming in hun assortiment op te nemen”, zegt Vinesh Barhoe, Outbound Supervisor van METS Travel & Tours, vanuit België aan Starnieuws. Het is volgens hem ook belangrijk om Nederlandse en Belgische touroperators te interesseren voor combinatie vakanties, bijvoorbeeld een combinatie pakket Curaçao en Suriname: één week Caribisch gebied en één week jungle. De vakantiebeurs Brussel is vooral ook een beurs voor particulieren die een tour komen boeken. We werken ernaar toe om meer toeristen naar Suriname te krijgen, legt Barhoe uit."Wij merken ook dat er weinig bekend is over Suriname. Wij vertellen hen dan ook heel veel. Vooral omdat wij ook Nederlands spreken en vanaf Schiphol is het maar negen uur vliegen,” deelt Cathrin Judell van Suriname Tour Agent haar ervaring op de beurs. De eerste dag waren ze aangenaam verrast door de toeloop bij de stand. “Aan de hand van folders en beeldmateriaal hebben wij de mensen wel warm gemaakt voor een bezoek aan Suriname. Heel wat aah's en ohh's kregen wij als reactie op de foto's van de verschillende vogels en bloemen.” Ook de lodges in het binnenland konden op bewondering rekenen. De beurs is op donderdag 2 februari gestart en wordt zondag afgesloten.