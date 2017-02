Volgens de zus is niet haar broer de dader, maar haar stiefvader, de biologische vader van het slachtoffer. Ze vertelt dat ze nadat deze zaak aan het rollen kwam samen met haar zusje in een stichting is ondergebracht. Haar zusje sliep toen samen met haar in een kamer. Toen had haar zusje haar verteld dat de stiefvader haar had misbruikt. De getuige vertelde dat zij een keer geluiden hoorde in de kamer waar haar stiefzusje met haar vader sliep. Later vroeg ze wat er aan de hand was, waarop haar stiefzusje haar vertelde dat ze door haar vader werd misbruikt. De getuige heeft niets aan haar moeder of de politie verteld. Ze was bang.De verdachte woont bij zijn oma, maar gaat af en toe bij zijn moeder thuis. Kantonrechter Wijnhard confronteerde de verdachte met zijn verklaringen bij de politie, het parket en bij de rechter-commissaris (rc). Daar had hij bekend dat hij zijn stiefzusje een keertje seksueel had misbruikt. Op de rechtszitting is hij teruggekomen op zijn verklaringen. Hij zegt dat zijn stiefzusje mogelijk onder druk is gezet door zijn stiefvader, waardoor ze hem heeft bezwaard.Ook zei Urvin B. dat de politie hem onder druk had gezet om verklaringen af te leggen. De agent die gehoord was, ontkende dat. Volgens de verdachte wist hij niet wat hij moest zeggen bij de politie, het parket en de rc. Het meisje had verklaard dat haar stiefbroer haar drie keren had misbruikt in de woonkamer. Op 16 februari wordt deze zaak verder behandeld.Wanita Ramnath