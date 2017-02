Bij de vorige zitting over deze zaak, was de huisarts gehoord. De arts heeft de rechter verteld dat er nooit zo een onderzoek is geweest. In dit soort gevallen laat hij de ouders een verklaring tekenen alvorens hij een onderzoek instelt aan het geslachtsdeel. Nergens uit zijn administratie blijkt dat het meisje bij hem op de poli is onderzocht. Volgens de raadslieden is het kind niet consistent in haar verklaringen. Het enige wat ze steeds blijft zeggen, is dat de stiefvader de dader is.Ook voerden de advocaten aan dat het meisje haar stiefvader als ‘Sandy’ kent, wat geen enkele getuige heeft bevestigd. De raadslieden vroegen de kantonrechter om voor de verdachte het voordeel van de twijfel te willen handhaven. Ze vroegen zich af waarom slechts een verklaring van het meisje juist zou zijn, terwijl de verdachte vanaf het begin ontkent.Het rapport van de gynaecoloog is in 2016 opgemaakt, terwijl de daad eerder was gepleegd. Volgens Dens wordt het alibi van zijn cliënt ontnomen, omdat hij zich niet meer kan heugen wat hij drie jaren terug deed en waar hij toen was. Volgens Claudia Bruining, officier van justitie, is het meisje acht jaar en van haar kan niet verwacht worden dat ze dag en tijdstip nauwkeurig aangeeft. Dat het kind misbruikt is, staat vast. Die ondersteuning is er in het medisch rapport.Op 11 mei deed een anonieme beller een melding en vertelde dat een leerling aan haar geslachtsdeel werd aangeraakt door haar stiefvader. Het meisje werd van school gehaald en er werd een medisch onderzoek ingesteld. Uit het onderzoek bleek dat ze seksueel was misbruikt. Louis G. werd op 18 mei aangehouden. Het meisje was zes, toen de stiefvader de daad zou hebben gepleegd. De zaak staat voor 2 maart weer op de rol.Wanita Ramnath