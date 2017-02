Tien vrouwen en een man zijn afgestudeerd van de Master of Science in Public Health opleiding. (Foto: Raoul Lith)





Pengel vindt dat de uitdagingen binnen de zorg met een multidisciplinair team moeten worden aangepakt. De minister zegt aan Starnieuws, dat “het een investering is in intellectueel kader voor Suriname. Deze mensen gaan weer terug in alle uithoeken binnen de gezondheidszorg. Het is de bedoeling dat we dit kader goed zullen in zetten en het zal de gezondheidszorg in totaliteit ten goede komen.”Maureen Lichtveld, programma directeur en de motor achter deze opleiding vanuit Tulane, drukte afgestudeerde MSPH-ers’ op het hart om de verandering te zijn en steeds weer bij zichzelf na te gaan wat ze anders zullen doen, dankzij de opgedane kennis. “Committeer je aan je gemeenschap. Committeer je aan je land en stop nooit met leren, omdat leren niet stopt met een diploma.” Lichtveld kondigde tevens met trots aan dat er, dankzij onder andere inspanningen van het ministerie van Volksgezondheid, binnenkort met een vierde cohort gestart wordt.Minister Pengel kondigde aan dat er aan het curriculum van het vierde cohort twee nieuwe modules, namelijk health economics en health law, worden toegevoegd. “Het is heel erg belangrijk dat we het curriculum up to date houden en dat we mensen zoveel als mogelijk stimuleren deze studie te volgen. We zien dat er dingen veranderen en financiering in gezondheidszorg blijft een uitdaging. Wij zien dat we daarin expertise missen in Suriname.” Volgens de minister zijn er wel mensen met een accounting achtergrond hebben of die actuaris zijn, maar niet specifiek in health perspectief. Hij merkte op dat er momenteel ondersteuning verleend wordt vanuit de Pan American Health Organization (PAHO), maar dat het toch goed is om eigen mensen op te leiden om bepaalde zaken te doen. Het ministerie heeft daarom gevraagd om deze nuance in het curriculum aan te brengen. Dit is door beide universiteiten en ook de financier goedgekeurd.De best geslaagde student, Loraine Yau, en collega Camille Essed zijn geselecteerd om in april hun onderzoek te presenteren op een internationaal gezondheidssymposium in Washington DC in de Verenigde Staten. Zij hebben het afzonderlijk over anemie en de voedingstoestand van kinderen in het binnenland van Suriname, in relatie tot leeftijd, sex, regio en etniciteit. Volgens Pengel is dit een persoonlijke achievement van de student, maar duidt het ook erop dat er heel goede begeleiding is geweest bij het schrijven van de thesis.Het MSPH programma wordt ondersteund door de Surinaamse overheid en gefinancierd door de Islamic Development Bank (IsDB). Het is een samenwerking tussen de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Tulane University, School of Public Health and Tropical Medicine. Ook de Amerikaanse ambassadeur, Edwin Nolan, die aanwezig was tijdens de uitreiking, sprak zijn waardering uit over de nuttige en productieve samenwerking tussen de twee universiteiten. In totaal zijn er tot nu toe 44 studenten afgeleverd van deze opleiding.