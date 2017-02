Peter D. verklaarde dat het meisje hem via Facebook benaderd had. Zo begonnen ze te chatten. Hij gaf toen toe dat hij verliefd werd op haar. Ze zou hem verleid hebben. Hij zou een keertje seks met haar bedreven hebben en een keertje haalde hij haar uit de klas om haar achter een klaslokaal een kusje op haar wang te geven. Daarna kwam de man terug op zijn verklaringen. Hij bleef bij het kusje en ontkende seks bedreven te hebben met het meisje.De scholier had verklaard dat het schoolhoofd haar om naakte foto’s had gevraagd. Die had zij opgestuurd. Ze hadden een liefdesrelatie met elkaar. Hij haalde haar tot twee keren toe op, bracht haar naar zijn woning en bedreef seks met haar in zijn slaapkamer. Ze beschreef de kamer in details. Hij beloofde haar een iPhone. Echter, het bleef bij opwaardeerkaarten.Bij de politie had de verdachte het feit bekend. Die gedetailleerde verklaring komt overeen met de verklaringen van het meisje. Peter D. verklaarde dat hij onder druk was gezet door een politieman. De verbalisant werd gehoord en hij ontkende dat dit gebeurd zou zijn.De kantonrechter voerde aan dat de schoolleider zich ernstig schuldig heeft gemaakt aan de strafbare feiten. Hij is schoolleider en heeft misbruik gemaakt van zijn gezag. Daarnaast schuift hij alle schuld door naar de tiener. De rechter benadrukte dat de schoolleider de leerling juist zou moeten beschermen. Daarnaast is er grote verontwaardiging ontstaan over dit feit in de samenleving.Wanita Ramnath