Minister Roline Samsoedien van RGB. (Foto: Raoul Lith)





"Het ministerie is niet moeilijk, maar mensen maken het moeilijk," zegt Samsoedien. Zij zegt dat de president niet tegenspreekt, maar het gaat om menselijk gedrag. Als eerste wil zij dat in alle districten dezelfde regels gelden bij kantoren van RGB. "Het kan niet zo zijn dat in Wanica andere regels worden gehanteerd dan bijvoorbeeld in Nickerie en Para. Alles dient uniform te zijn," stelt ze.Het ministerie moet efficiënt draaien. Voorkomen moet worden dat mensen jaren wachten voordat zij antwoord krijgen op grondaanvragen. Hierdoor worden zaken corruptiegevoelig. Mensen geven ambtenaren geld en cadeautjes om hun stukken snel in orde te krijgen. "Wanneer alles transparant is, dan is dit niet mogelijk. Daarom wordt de automatisering gelijk aangepakt," zegt Samsoedien.Het is ook de bedoeling dat alle diensten van het ministerie in één gebouw worden ondergebracht. Nu moeten burgers naar verschillende plekken om hun stukken in orde te krijgen. De voorlichting zal ook worden aangepakt waardoor iedereen op de hoogte is van de procedures bij grondaanvraag. Het accent zal vooral gelegd worden op 'de gewone burger', zoals de president heeft aangegeven. "Mensen met grote donkere auto's hoeven echt niet bij mij te komen, want ze zijn niet welkom," zegt de nieuwe minister van RGB.