Kennisuitwisseling bij het project dieridentificatie en traceerbaarheidssysteem, een samenwerking tussen LVV en de FAO. (Foto:LVV)





Een andere missie van deze dienst is in samenwerking met de Food and Agriculture Organization (FAO). Het gaat hierbij om de ontwikkeling van dieridentificatie en een traceerbaarheidssysteem. Naast wederzijdse kennisuitwisseling, waaronder gesprekken met diverse stakeholders en workshops, worden er oriëntatiebezoeken afgelegd aan diverse bedrijven die zich bezighouden met vee-gerelateerde activiteiten.Op aanvraag van het doksproductiebedrijf ‘De Vliegende Eend B.V. in het district Wanica voor het uitvoeren van een risico-analyse voor de export van pluimveeproducten naar Caricom-lidlanden, is momenteel een inspectieteam van de Caricom in Suriname. Er worden hierbij bedrijven - De Vliegende Eend B.V. en Varros N.V. - en de inspectiediensten van de overheid (competente autoriteiten), verantwoordelijk voor dierziektebewaking en voedselveiligheid, geïnspecteerd.Momenteel ligt de dierziektebewaking en veiligheid van dierlijke producten (met uitzondering van pluimveeproducten) in handen van de Veterinaire Dienst (VD). Het Bureau van Openbare Gezondheidszorg (BOG) is de instantie die waakt over pluimveeproducten. Indien de nieuwe Vleeskeuringswet is goedgekeurd, zullen pluimveeproducten ook onder de hoede komen van de VD. Het team gaat zowel BOG als VD inspecteren, zegt de LVV-voorlichting.De veestapel in Suriname is relatief klein en niet in staat de volledige behoefte aan dierlijk voedsel te dekken. Er is echter, met het voor de vee ruimschoots beschikbare land en water, potentie om behalve de lokale markten, ook buitenlandse markten te voorzien van dierlijke voedsel. Een goed functionerend dier-identificatie en traceerbaarheidssysteem legt de basis voor een hoger aanbod aan kwalitatief goed en veilig voedsel van dierlijke origine voor de Surinaamse bevolking. Tevens zal dit systeem de mogelijkheid tot export faciliteren en eventuele effectieve bestrijding van dierziekten monitoren.